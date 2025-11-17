Президент Литвы созвал заседание Госсовета обороны для обсуждения угрозы метеозондов

Президент Литвы Гитанас Науседа созвал заседание Государственного совета обороны (VGT) для обсуждения угрозы метеозондов с контрабандой из Беларуси и противодействия ей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Представитель президента Ридас Ясюленис отметил, что во время заседания VGT будет рассмотрена общая ситуация с безопасностью в регионе, ситуация с гибридным нападением Беларуси, а именно с контрабандой, перевозимой метеорологическими шарами, которые представляют угрозу для гражданской авиации Литвы.

Также будут рассмотрены предложения по интегрированной обороне воздушного пространства.

Из-за использования метеорологических шаров для перевозки контрабандных сигарет, запускаемых из Беларуси, Литва несколько раз была вынуждена останавливать работу аэропортов.

Руководство страны называет это гибридной атакой Беларуси. Такие действия Минска осудили руководители ЕС, а поддержку Литве выразило НАТО.

17 ноября в Литве проходила масштабная операция, в ходе которой объединенные силы правоохранительных органов провели мероприятия по предотвращению переправки контрабанды из Беларуси на воздушных шарах.

После серии инцидентов с метеошарами Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех.

Кроме того, литовское правительство одобрило предложения по изменениям в законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности за контрабанду.