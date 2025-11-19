Литва досрочно откроет пункты пропуска на границе с Беларусью

Литовское правительство решило открыть пункты пропуска на границе с Беларусью раньше, чем было запланировано.

Об этом объявил в среду, 19 ноября, министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Пограничные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" были временно закрыты более двух недель, ожидалось, что они будут оставаться закрытыми до 30 ноября. Впрочем, их работа возобновится с четверга, 20 ноября.

Кондратович на заседании правительства заявил, что после решений Национальной комиссии по вопросам безопасности от 18 ноября обстоятельства изменились и ограничения на пересечение границы, введенные 29 октября, больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности.

"Поэтому целесообразно отменить ограничения на пересечение границы, установленные правительственным постановлением", – сказал он.

Председатель Государственной пограничной службы Рустамас Любаевас заявил, что Беларусь выразила готовность к сотрудничеству, а литовские пограничники призвали своих белорусских коллег прекратить контрабанду и позволить литовским грузовикам, которые застряли в Беларуси, вернуться домой.

Отметим, пограничные пункты Лаворишекс и Райгардас были закрыты в прошлом году, а другие пункты были закрыты в 2023 году.

Напомним, литовские и белорусские пограничники во вторник, 18 ноября, провели встречу на закрытом пункте пропуска Лаворишкес, в ходе которой обсуждали, в частности, вопрос контрабанды с помощью метеошаров, а также возвращение литовских грузовиков, застрявших в Беларуси.

Председатель комитета по иностранным делам Сейма социал-демократ Ремигиюс Мотузас ранее заявил, что от результатов этой встречи будет зависеть решение, когда именно откроют литовско-белорусскую границу.

В ответ на решение Вильнюса закрыть пункты на границе с Беларусью Минск запретил литовским грузовикам, находящимся на территории страны, возвращаться в Литву.

В Беларуси заявили, что не позволят грузовикам возвращаться, пока граница не будет открыта, а пока фуры переместили на специальные стоянки, где их обещают обложить сборами.