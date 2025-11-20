Сенатор Грэм: мирный процесс должен включать Украину и европейских союзников

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, близкий к президенту США Дональду Трампу, заявляет, что любые мирные переговоры о завершении российско-украинской войны должны включать саму Украину и европейских союзников.

Об этом Грэм написал в четверг в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Грэм комментировал 28-пунктный план прекращения войны между Россией и Украиной, детали которого были слиты в американские СМИ. Грэм отметил, что не имеет информации об этом плане и только читал сообщения СМИ об этом предложении.

