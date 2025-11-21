Каллас: Россия не имеет никакого права на уступки от страны, в которую она вторглась

Россия не имеет никакого законного права требовать какие-либо уступки от Украины, поэтому Европейский Союз продолжит поддерживать Украину и давить на Россию.



Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.



ЕС будет поддерживать Украину и считает, что Москва не имеет права ставить никаких условий Киеву.



"Россия не имеет никакого законного права на какие-либо уступки со стороны страны, в которую она вторглась. В конце концов, условия любого соглашения должна решать Украина", – убеждена Каллас.

Она назвала войну России против Украины "экзистенциальной угрозой для Европы".

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но то, как она закончится, имеет значение. Награждение агрессии России не сделает Украину, Европу... безопаснее", – заявила главный дипломат ЕС.

Кая Каллас напомнила, что у ЕС есть простой план, который состоит всего из двух пунктов: первый – ослабить Россию, второй – поддержать Украину.



"ЕС предоставляет Украине рекордные уровни военной поддержки, чтобы помочь ей защитить себя, и мы будем продолжать это делать", – резюмировала она.



Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали для ознакомления Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.



Днем 21 ноября состоялся срочный разговор европейских лидеров и Зеленского по этому вопросу.

По данным СМИ, обсуждение между Трампом и Зеленским относительно деталей плана может состояться на следующей неделе. США якобы угрожают Украине остановкой поставок разведданных и оружия, чтобы вынудить пойти на сделку.