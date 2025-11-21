Каллас: Росія не має жодного права на поступки від країни, в яку вона вторглася

Росія не має жодного законного права вимагати будь-які поступки від України, тому Європейський Союз продовжить підтримувати Україну і тиснути на Росію.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

ЄС буде підтримувати Україну і вважає, що Москва не має права ставити жодні умови Києву.

"Росія не має жодного законного права на будь-які поступки з боку країни, в яку вона вторглася. Зрештою, умови будь-якої угоди має вирішувати Україна", – переконана Каллас.

Вона назвала війну Росії проти України "екзистенційною загрозою для Європи".

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але те, як вона закінчиться, має значення. Нагородження агресії Росії не зробить Україну, Європу… безпечнішими", – заявила головна дипломатка ЄС.

Кая Каллас нагадала, що ЄС має простий план, який складається лише з двох пунктів: перший – послабити Росію, другий – підтримати Україну.

"ЄС надає Україні рекордні рівні військової підтримки, щоб допомогти їй захистити себе, і ми продовжуватимемо це робити", – резюмувала вона.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.

Вдень 21 листопада відбулась термінова розмова європейських лідерів та Зеленського щодо цього питання.

За даними ЗМІ, обговорення між Трампом і Зеленським щодо деталей плану може відбутись наступного тижня. США нібито погрожують Україні зупинкою постачання розвідданих та зброї, щоб змусити піти на угоду.