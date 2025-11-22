Румыния поднимала F-16 из-за российских ударов по югу Одесской области

В Румынии ночью 22 ноября поднимали в воздух истребители в связи с воздушными ударами РФ по югу Одесской области рядом с государственной границей, а для поселков над Дунаем объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Утром в субботу в Минобороны Румынии сообщили, что в ночь с 21 на 22 ноября в воздух поднимали два истребителя F-16 для мониторинга воздушного пространства у границы с Украиной в связи с очередной российской воздушной атакой.

В 01:33 для поселков на севере жудца Тулча объявили воздушную тревогу после идентификации российских ударных БПЛА в районе украинского Измаила.

В ведомстве отметили, что нарушений воздушного пространства Румынии не зафиксировано. Истребители вернулись на базу в Борче в 03:42.

"Мы постоянно на связи с союзниками, обмениваемся оперативной информацией в реальном времени и решительно действуем для обеспечения безопасности Румынии и восточного фланга НАТО", – добавили в сообщении.

Как сообщалось, в результате российского обстрела пострадал пункт пропуска "Орловка" на границе Украины и Румынии, его работа приостановлена до ликвидации последствий.

Ранее на этой неделе во время массированной атаки РФ по Украине один из БПЛА пролетел над Румынией и Молдовой.

В Польше тогда также поднимали авиацию и превентивно закрывали аэропорты Жешува и Люблина.

17 ноября в нескольких румынских деревнях над Дунаем объявляли эвакуацию из-за пожара на танкере с СПГ у украинского берега в результате российских ударов.