В Польше закрывали аэропорты Жешува и Люблина из-за ракет в украинском небе

Аэропорты Жешува и Люблина на востоке Польши приостанавливали работу в связи с комбинированной воздушной атакой РФ против Украины, направленной преимущественно на западные области.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Polskie Radio.

Польское агентство воздушной навигации утром 19 ноября объявило, что аэропорты Жешува и Люблина, ближайшие к границе с Украиной, приостановили работу "для обеспечения свободы действий военной авиации".

Около 7:30 опубликовали обновление, что оба аэропорта возобновили прием и отправку рейсов.

Напомним, ночью Польша поднимала истребители из-за массированной атаки РФ против Украины, о нарушении воздушного пространства не сообщали.

В Румынии заявили, что поднимали истребители во время ночной атаки РФ против Украины и что один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и Молдовы. В Молдове впоследствии подтвердили это.

Также 19 ноября Варшава объявила о решении закрыть консульство РФ в Гданьске после диверсий на польской железной дороге.