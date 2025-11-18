В Румынии отменили эвакуацию жителей села из-за удара РФ по танкеру

Румынские экстренные службы во вторник утром отменили приказ об эвакуации для жителей села Чаталкиой, выданный накануне из-за попадания Россией по судну со сжиженным газом на берегу Дуная.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии во вторник объявил, что украинские спасатели приняли меры для ограничения негативных последствий, вызванных повреждением судна в результате обстрела РФ.

"По результатам анализа рисков и информации, полученной от украинских коллег, было принято решение с 09:00 отменить приказ об эвакуации населения села Чаталкиой", – добавили там.

В инспекторате уточнили, что всего был эвакуирован 231 житель села.

Ночью 17 ноября Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям объявила тревогу для населения северной части жудеца Тулча после того, как Генеральный штаб ВВС сообщил, что несколько целей приближаются к границе Румынии.

Кроме Чаталкиоя, эвакуация коснулась также жителей населенного пункта Плауру.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее сказал, что атака России на СПГ-танкер на Дунае свидетельствует о необходимости усиления давления на РФ для завершения войны.