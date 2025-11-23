Администрация Трампа тихо распустила созданный под Маском DOGE

Департамент эффективности государственного аппарата (DOGE), созданный администрацией Дональда Трампа под руководством Илона Маска, фактически прекратил работу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В Управлении кадровой службы США сказали, что такой структуры, как DOGE, "не существует". Директор Управления Скотт Купор сказал Reuters, что Департамент больше не является "централизованной структурой".

Прекращение работы DOGE произошло на восемь месяцев раньше запланированного срока, пишет Reuters: президент США ранее подписал указ, согласно которому Департамент должен был просуществовать до июля 2026 года.

Тем не менее, Трамп и его администрация публично сигнализировали об исчезновении DOGE с лета 2025 года, говоря о ведомстве в прошедшем времени.

Несколько ключевых сотрудников Департамента эффективности государственного аппарата продолжили работу в Белом доме на других должностях, добавляет Reuters. Функции DOGE частично переняло Управление кадровой службы.

Департамент эффективности госаппарата был создан в январе с целью быстро сократить федеральные агентства, уменьшить их бюджеты или переориентировать работу на приоритеты Трампа.

Структура была создана под Илона Маска, который активно помогал Трампу во время предвыборной кампании. Но Маск довольно быстро ушел из администрации, а затем вступил с президентом США в публичный конфликт.