Каллас созывает глав МИД ЕС, чтобы обсудить мирный план для Украины 26 ноября

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас созывает внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам в среду, 26 ноября, для обсуждения мирного плана для Украины.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил осведомленный с процессами чиновник ЕС.



Министры иностранных дел Евросоюза обсудят мирный план для Украины 26 ноября.



"Высокий представитель ЕС созывает Совет ЕС по иностранным делам в эту среду, чтобы обсудить подготовку мирного плана для Украины и роль ЕС в этом процессе", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".



Он отметил, что заседание соберется в виртуальном формате по видеосвязи.



Как сообщала "Европейская правда", США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.



По данным СМИ, встреча президентов США и Украины на этой неделе в связи с обсуждениями "мирного плана" США для прекращения войны на этой неделе не запланирована.



В Кремле заявили, что не получали никаких "мирных планов" после переговоров в Женеве, и раскритиковали коррективы к плану, предложенные европейскими лидерами.