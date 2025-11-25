В Молдове подтвердили пролет "Шахеда" через свою территорию в Румынию

Пограничная полиция Молдовы подтвердила сообщение о нарушении своего воздушного пространства беспилотником типа "Шахед" в ночь на 25 ноября, во время комбинированной воздушной атаки РФ против Украины.

Об этом сообщает TV8, пишет "Европейская правда".

В Пограничной полиции сообщили, что БПЛА зафиксировали на юге страны, он двигался в направлении Виноградовка – Вулканешты, после чего полетел в сторону границы с Румынией в районе населенных пунктов Колыбаш Кагульского района и Вадул-луй-Исак, после чего пересек границу Румынии.

"Румынскую сторону немедленно проинформировали о ситуации", – отмечается в сообщении.

В Пограничной полиции добавили, что проверяют территорию по маршруту пролета дрона на наличие потенциально опасных объектов.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе российской массированной комбинированной атаки 25 ноября один беспилотник РФ мог залететь на территорию Румынии.

Румыния также подтвердила нарушение своего воздушного пространства, в связи с этим поднимали истребители.

Во время атаки ночью 19 ноября российский БпЛА также залетел в воздушное пространство Молдовы и Румынии, Молдова в связи с этим вызвала российского посла.