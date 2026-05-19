В Румынии объявляли тревогу и поднимали F-16 из-за атаки РФ на юге Одесской области

Ночью 19 мая в Румынии объявляли воздушную тревогу в районах у границы с Украиной и поднимали авиацию в связи с очередными российскими ударами по украинским портам на Дунае.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии, пишет "Европейская правда".

В ведомстве сообщили, что ночью 19 мая Россия осуществляла очередную атаку беспилотниками по территории Украины у границы с Румынией, пролегающей по руслу Дуная.

В связи с угрозой нарушения воздушного пространства страны в 01:45 подняли два истребителя F-16.

В 02:05 в пограничном жудеце Тулча объявили воздушную тревогу.

Румынские наземные радары фиксировали группы ударных БпЛА, атаковавших порт Измаила. Нарушений румынского воздушного пространства не зафиксировали. Тревогу отменили в 02:57.

"Министерство национальной обороны в реальном времени информирует союзнические структуры о ситуациях, создаваемых атаками", – добавляют в заявлении.

Как известно, за годы полномасштабной войны российские беспилотники типа "Шахед" много раз падали на румынском берегу Дуная или нарушали воздушное пространство страны.

После первых случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу, впоследствии рутинной процедурой стало также поднятие авиации.

В одном случае БпЛА, похожий на "Герберу", залетел на десятки километров вглубь Румынии и разбился за частной усадьбой.

Так же российские ударные дроны время от времени нарушают воздушное пространство Молдовы.