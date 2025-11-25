Макрон: "коалиция решительных" сосредоточится на замороженных активах РФ и гарантиях безопасности



По результатам заседания "коалиции решительных" во вторник, 25 ноября, в онлайн-режиме была достигнута договоренность в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по двум направлениям: замороженные активы России и гарантии безопасности для Украины.



Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения дискуссии в рамках "коалиции решительных".



"Коалиция решительных" в следующие дни сконцентрирует внимание на российских замороженных активах и на подготовке гарантий безопасности для Украины.



"Мы решили особенно продвинуться по двум вещам в ближайшие дни. Первое – это замороженные российские активы. Как вы знаете, они чрезвычайно важны и также являются средством давления", – подчеркнул Макрон.



Он сообщил, что в ближайшие дни участники коалиции решительных, в координации со всеми наиболее заинтересованными европейскими странами, и, очевидно, с Европейским Союзом и Европейской комиссией, "финализируют решение, которое позволит обеспечить финансирование", но в то же время "сохранит это давление".



"Вторая вещь – это известная гарантия безопасности. Очень хорошая работа была проведена за последние месяцы под наблюдением британцев и французов. Но по сути, когда мы говорим о гарантии безопасности, что это значит? Это значит, что на следующий день после мира, после достижения прекращения огня, мы хотим быть уверенными, что это прекращение огня будет продолжительным", – подчеркнул президент Франции.

Он сообщил, что первым элементом гарантий безопасности должен стать "мониторинг соблюдения прекращения огня с помощью наблюдения".

"И поэтому мы начнем эту работу, в частности, с Соединенными Штатами и НАТО", – заявил Эмманюэль Макрон.



Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время виртуальной встречи "коалиции решительных" оптимистично оценил последние переговоры по достижению "мирного соглашения" между Украиной и Россией.



Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.



Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что США достигли "значительного прогресса" по заключению мирного соглашения, однако есть несколько "щекотливых, но не непреодолимых деталей".