Самолету с главой МИД Венгрии не разрешили сесть в Боснии и Герцеговине

Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез отказался предоставить разрешение венгерскому военному самолету, на борту которого находился министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, на посадку в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом Хелез написал на Facebook в среду.

По словам боснийского министра, Сийярто должен был прибыть на самолете на аэродром в городе Баня-Лука – административный центр Республики Сербской в составе БиГ.

"В течение многих лет венгерский премьер-министр Виктор Орбан и министр Сийярто открыто поддерживают бывшего президента энтитета Боснии и Герцеговины, Республики Сербской, Милорада Додика в его действиях, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и нерушимость Боснии и Герцеговины", – написал Хелез.

Он добавил, что венгерская сторона "не предоставила никакого четкого объяснения, почему министр иностранных дел прилетает именно военным самолетом".

По информации Telex, Сийярто в четверг должен получить степень почетного профессора университета Баня-Луки. Венгерская сторона пока не комментировала ситуацию.

В Боснии и Герцеговине не впервые обвиняют Венгрию в контактах с Республикой Сербской в обход конфедеративных органов власти.

Будапешт отказался признавать тюремный приговор Милораду Додику, бывшему президенту РС, которого осудили за невыполнение приказов высокого представителя Боснии и Герцеговины.

В начале 2025 года между странами вспыхнул скандал, когда стало известно о попытке Венгрии тайно отправить в Республику Сербскую венгерский спецназ – по данным журналистов, он должен был бы помочь вывезти Додика после оглашения ему уголовного приговора.