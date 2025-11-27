Глава МИД Литвы: любые уступки России по границам угрожают и нам

Литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что если в ходе мирных переговоров России позволят хотя бы минимально перекроить границы Украины, агрессор рано или поздно сделает то же самое с территорией Литвы.

Заявление главы МИД Литвы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Будрис подчеркнул, что необходимо не допустить легитимации оккупации оккупированных территорий.

"Если мы позволим перекроить границы в любой, даже самой незначительной форме, к нам придут с фломастером и картой, а затем и с танками, чтобы перекроить границы. Мы не можем допустить никакой де-юре или де-факто легитимации оккупированных территорий. Эти принципы очень важны", – подчеркнул он.

По словам главы литовского МИД, крайне важно использовать имеющиеся рычаги в переговорах о справедливом мире в Украине.

"Правила современного мира очень сложны для понимания – они довольно грубые и прямолинейные. Либо у вас есть рычаги и инструменты, которые можно выложить на стол, чем пригрозить, что давать или не давать, либо их нет. Но тогда не жалуйтесь, что вас нет за этим столом", – сказал министр.

Будрис добавил, что Европа имеет три абсолютно четких рычага в переговорах о мире в Украине, которые она должна использовать: замороженные росактивы, членство Украины в ЕС и создание Специального трибунала.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап ее подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По мнению Трампа, наибольшей уступкой со стороны России является то, что она согласится остановить боевые действия и не будет захватывать новые территории.

США и Украина имеют разное видение трех пунктов "мирного соглашения" – в том числе о том, чтобы Украина отступила без боя из неоккупированной части Донецкой области.

Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.