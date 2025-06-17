В Финляндии вступили в силу ужесточенные требования к электросамокатам

Финляндия со вторника ввела запрет на использование электросамокатов детьми в возрасте до 15 лет и обязала компании, сдающие их в аренду, получить разрешения от местных властей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законодательство о микромобильности, одобренное парламентом Финляндии в мае, является частью более широкого ужесточения регулирования электросамокатов в Европе, где их использование в последние годы существенно возросло.

"Ситуация полностью вышла из-под контроля, и теперь ее нужно просто взять под контроль", – заявила Reuters министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне.

Она выразила надежду, что законодательные изменения позволят "безопасно пользоваться электросамокатами в соответствии с правилами и одновременно спасать жизни".

Принятые изменения предусматривают, что для всех легких электротранспортных средств, максимальная скорость которых превышает 15 км/ч, устанавливается возрастной порог – 15 лет. Это касается и арендованных электросамокатов.

Если полиция остановит несовершеннолетнего водителя, его родителям может быть назначен штраф в 60 евро за нарушение правил дорожного движения.

Если в крови водителя электросамоката обнаружено 0,5 промилле алкоголя или другие наркотические вещества, ему может быть назначен штраф в размере 200 евро за управление в состоянии опьянения.

По оценкам властей Финляндии, ежегодно в ДТП с участием электросамокатов травмируются около 1600 человек, а за последние пять лет в таких авариях погибли не менее шести человек.

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