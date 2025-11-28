В Кремле заявили, что США передали РФ параметры своего "мирного плана"
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США направили России параметры своего "мирного плана" по российско-украинской войне.
Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 28 ноября, цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".
Речь идет о "мирном плане", пункты которого были скорректированы по итогам американо-украинских консультаций в Женеве.
"Основные параметры были переданы – и на следующей неделе будет разговор в Москве", – сказал Песков.
Накануне глава Кремля Владимир Путин заявил, что окончательной версии "мирного плана" еще нет. В то же время он сказал, что Россия "в целом согласна", что перечень 28-ми пунктов США по российско-украинской войне может быть "положен в основу будущих договоренностей".
Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своим спецпредставителям – Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу – финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.
По данным СМИ, Дрисколл во время визита в Киев, представляя "мирный план" из 28 пунктов, заявил западным дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны.
В четверг, 27 ноября, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.
Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.