В Кремле заявили, что США передали РФ параметры своего "мирного плана"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США направили России параметры своего "мирного плана" по российско-украинской войне.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 28 ноября, цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

Речь идет о "мирном плане", пункты которого были скорректированы по итогам американо-украинских консультаций в Женеве.

"Основные параметры были переданы – и на следующей неделе будет разговор в Москве", – сказал Песков.

Накануне глава Кремля Владимир Путин заявил, что окончательной версии "мирного плана" еще нет. В то же время он сказал, что Россия "в целом согласна", что перечень 28-ми пунктов США по российско-украинской войне может быть "положен в основу будущих договоренностей".

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своим спецпредставителям – Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу – финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По данным СМИ, Дрисколл во время визита в Киев, представляя "мирный план" из 28 пунктов, заявил западным дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны.

В четверг, 27 ноября, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в ближайшее время ожидается встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

