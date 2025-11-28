У Кремлі заявили, що США передали РФ параметри свого "мирного плану"

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що США направили Росії параметри свого "мирного плану" щодо російсько-української війни.

Про це він сказав на брифінгу у п’ятницю, 28 листопада, цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

Мова йде про "мирний план", пункти якого були скориговані за підсумками американо-українських консультацій у Женеві.

"Основні параметри були передані – і наступного тижня буде розмова у Москві", – сказав Пєсков.

Напередодні очільник Кремля Владімір Путін заявив, що остаточної версії "мирного плану" ще немає. Водночас він сказав, що Росія "в цілому згодна", що перелік 28-ми пунктів США щодо російсько-української війни може бути "покладений в основу майбутніх домовленостей".

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що доручив своїм спецпредставникам – Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу – фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

За даними ЗМІ, Дрісколл під час візиту до Києва, представляючи "мирний план" з 28 пунктів, заявив західним дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України, у такий спосіб просуваючи "швидке врегулювання" війни.

У четвер, 27 листопада, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що найближчим часом очікується зустріч переговорних команд України та США щодо врегулювання російсько-української війни.

