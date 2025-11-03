ЕС доплатит Украине 600 млн евро за закон об АРМА и "оштрафует" за задержку других реформ

Евросоюз вместе с новым, пятым траншем в рамках Ukraine facility на сумму в 1,35 млрд евро выплатит Украине также почти 600 млн евро за реформу, которую Украина должна была провести ранее.

Об этом говорится в проекте решения Совета ЕС, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Как сообщала "Европейская правда" ранее, Совет ЕС 4 ноября утвердит пятый транш финансирования Украины в рамках Ukraine Facility. Послы государств ЕС в Брюсселе приняли предоставление Украине пятого транша в сумме 1,351 млрд евро.

Впрочем, Украина получит большую сумму, говорится в проекте решения.

Еврокомиссия одновременно перечислит в украинский бюджет также часть предыдущего, четвертого транша. В проекте решения Совет ЕС констатирует "удовлетворительное выполнение (Украиной) условий для частичной выплаты четвертого и пятого траншей в сумме 1 949 400 399 евро, из которых 597 494 240 евро соответствуют четвертому траншу и 1 351 906 159 евро соответствуют пятому траншу".

Сумма в почти 600 млн евро соответствует той части финансирования, которое ЕС пообещал Украине за осуществление реформы Агентства по возврату и розыску активов (известно под названием АРМА).

Как рассказывала "ЕвроПравда", в июле президент подписал закон об агентстве управления замороженными активами АРМА, это привело к отставке токсичной руководительницы этого агентства Елены Думы. Впрочем, так называемый "План Украины" в рамках Ukraine Facility, предусматривающий европейское финансирование украинского бюджета, предполагал, что этот закон будет принят еще в первом квартале 2025 года.

По правилам ЕС, в случае выполнения реформ по "Плану Украины" с задержкой не более года Украина может получить предусмотренные средства в полном объеме.

Надо отметить, что из реформ второго квартала 2025 года, за которые Украина получит 1,351 млрд евро, также выполнено не все. Пятый транш должен был бы составить почти 2 млрд евро; таким образом, почти треть этих средств ЕС придержит, пока Украина не наверстает отставание от графика.

В этом квартале нас "оштрафовали" за невыполнение двух реформ: изменений по пересмотру деклараций добропорядочности судей и их проверке и реформы цифровизации исполнительного производства. У Украины есть время до конца второго квартала 2026 года на их выполнение; в противном случае средства "сгорят".

Также проект решения ЕС, предварительно поддержанный государствами-членами, утверждает, что "Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать соблюдение прав человека, в том числе прав лиц, принадлежащих к меньшинствам", поскольку это является базовым требованием для продолжения финансирования.

Подробно о том, как работает Ukraine facility, читайте в статье "Цена не сделанных реформ".