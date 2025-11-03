Шатдаун в США стал вторым самым долгим в истории и близок к рекорду

Вынужденная пауза в работе федерального правительства США из-за несогласованного дополнительного бюджета длится уже 34 дня и может побить рекорд, если в ближайшие дни республиканцы и демократы не достигнут компромисса.

Об этом сообщает ABC News, пишет "Европейская правда".

Понедельник 3 ноября стал 34-м днем паузы в работе федерального правительства США, что делает этот шатдаун вторым самым длинным в истории.

Рекордная пауза в работе правительства США длилась 35 дней – в декабре 2018-январе 2019 года, во время первой президентской каденции Трампа.

Если в ближайшие сутки республиканцы и демократы не достигнут компромисса для принятия дополнительного финансирования на работу правительства, текущий шатдаун имеет шансы установить новый рекорд.

Сенат должен собраться на заседание в 15 часов по Вашингтону.

На прошлой неделе в Сенате 13-й раз провалился проект по финансированию работы правительства.

При этом проект с дополнительными средствами, вокруг которого продолжаются споры, предусматривает расходы на работу правительства только до 21 ноября.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что этот шатдаун может стать самым длительным в истории.

Министр финансов Скотт Бессент на выходных предупредил, что после 15 ноября у Пентагона не будет средств для заработных плат военнослужащим.

Как сообщалось, Пентагон получил благотворительный взнос в размере 130 млн долларов от лица, пожелавшего остаться анонимным, на заработные платы военнослужащим США в условиях шатдауна. По данным СМИ, донат поступил от миллиардера-сторонника Трампа.