В Греции на протестах фермеров по поводу субсидий вспыхнули столкновения с полицией

Греческие фермеры в воскресенье столкнулись с полицией во время протестов в связи с задержкой выплат субсидий ЕС, вызванной расследованием коррупционного скандала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Сотни фермеров вышли на улицы, перекрывая дороги своими тракторами в нескольких районах. Они выражали протест из-за дефицита помощи ЕС и других выплат на сумму около 600 миллионов евро.

Вблизи центрального города Никея полиция применила слезоточивый газ против протестующих, которые пытались прорвать полицейские кордоны.

Задержка выплат происходит на фоне расследования, в рамках которого некоторых фермеров подозревают в фальсификации данных о владении землей и скотом, чтобы получить сельскохозяйственные субсидии ЕС.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила в этом году, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры с помощью чиновников присваивали средства ЕС.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 миллиарда евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

Правительство, которое пообещало прозрачность, признало, что первый транш субсидий ЕС меньше, чем в прошлом году, и что более 40 тысяч заявок фермеров находятся на проверке.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год компанией OPEKEPE.