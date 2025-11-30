У Греції на протестах фермерів щодо субсидій спалахнули сутички з поліцією

Грецькі фермери у неділю зіштовхнулися з поліцією під час протестів у зв’язку з затримкою виплат субсидій ЄC, спричинену розслідуванням корупційного скандалу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Сотні фермерів вийшли на вулиці, перекриваючи дороги своїми тракторами в кількох районах. Вони висловлювали протест через дефіцит допомоги ЄС та інших виплат на суму близько 600 мільйонів євро.

Поблизу центрального міста Нікея поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які намагалися прорвати поліцейські кордони..

Затримка виплат відбувається на тлі розслідування, у межах якого деяких фермерів підозрюють у фальсифікації даних про володіння землею та худобою, щоб отримати сільськогосподарські субсидії ЄС.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила цього року, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

Уряд, який пообіцяв прозорість, визнав, що перший транш субсидій ЄС є меншим, ніж торік, і що понад 40 тисяч заявок фермерів перебувають на перевірці.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік компанією OPEKEPE.