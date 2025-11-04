Во Франции впервые обнаружили червя, уничтожающего сосны

Во Франции впервые обнаружили микроскопического червя, который может уничтожать сосны.

Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства Франции, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Известный как сосновая стволовая нематода, этот организм происходит из Северной Америки и приводит к гибели деревьев, останавливая циркуляцию смолы.

Первый случай во Франции был подтвержден в округе Сеньос на юго-западе региона Ланды, примерно в 60 км от Испании.

Эта зона считается уязвимой к патогену из-за ее близости к Испании и распространенности сосновых деревьев в ее лесах.

Общая площадь лесов Франции стабильно росла в течение последних десятилетий, хотя власти обеспокоены тем, что более жаркий и сухой климат увеличивает потери деревьев в некоторых регионах.

В этот же день стало известно, что Британия ввела обязательные меры по содержанию птиц по всей территории Англии с целью замедления распространения птичьего гриппа.

В Австрии с 3 ноября ввели режим повышенного риска из-за вспышки птичьего гриппа, случаи которого зафиксированы среди диких птиц в ряде федеральных земель.