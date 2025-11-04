У Франції вперше виявили черв’яка, який може знищувати сосни

У Франції вперше виявили мікроскопічного черв'яка, який може знищувати сосни.

Про це заявили в Міністерстві сільського господарства Франції, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Відомий як соснова стовбурова нематода, цей організм походить з Північної Америки і призводить до загибелі дерев, зупиняючи циркуляцію смоли.

Перший випадок у Франції був підтверджений в окрузі Сеньос на південному заході регіону Ланди, приблизно за 60 км від Іспанії.

Ця зона вважається вразливою до патогену через її близькість до Іспанії та поширеність соснових дерев у її лісах.

Загальна площа лісів Франції стабільно зростала протягом останніх десятиліть, хоча влада стурбована тим, що більш спекотний і сухий клімат збільшує втрати дерев у деяких регіонах.

Цього ж дня стало відомо, що Британія ввела обов'язкові заходи щодо утримання птахів по всій території Англії з метою уповільнення поширення пташиного грипу.

В Австрії з 3 листопада запровадили режим підвищеного ризику через спалах пташиного грипу, випадки якого зафіксовані серед диких птахів у низці федеральних земель.