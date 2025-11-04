Укр Рус Eng

В ЕС назвали сроки, когда Украина должна свернуть телемарафон "Единые новости"

Новости — Вторник, 4 ноября 2025, 17:40 — Уляна Кричковская, Сергей Сидоренко

В ежегодном отчете о расширении, который Европейская комиссия составляет для всех государств-кандидатов, установили крайний срок, до которого сохранение формата телемарафона "Единые новости" является возможным.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Как известно, в 2024 году Еврокомиссия впервые объявила, что украинская власть должна прекратить формат телемарафона "Единые новости".

В этом году в отчете Брюссель установил конкретный срок, до которого сохранение "марафона" возможно.

"Пересмотр необходимости телемарафона как формата, финансируемого государством, должен произойти не позднее того, как Украина приостановит военное положение", – утверждается в отчете.

В отчете также напомнили, что опросы уже сейчас подтверждают падение доверия к марафону.

Напомним, в отчете Еврокомиссии говорится, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на войну с Россией.

Также отчет о расширении в 2025 году положительно оценивает прогресс реформ в Украине. "Европейская правда" готовит более подробный анализ отчета после его обнародования.

Еврокомиссия Вступление в ЕС
