Почему отчет ЕС приятно удивил Украину и над какими ошибками еще предстоит работать

Выводы Еврокомиссии по Украине оказались неожиданно оптимистичными.

Отчет оценил действия Украины как лучшие за три года, с тех пор как мы вошли в пакет расширения. Впервые европейские бюрократы не нашли ни одной переговорной главы, где бы Украина не имела прогресса в выполнении вступительных требований. Количество сфер, по которым Украина демонстрирует "хороший прогресс", больше, чем когда-либо прежде.

Впрочем, будет ошибкой считать, что ЕС вообще избежал критики и требований.

Более подробно о том, что в отчете Еврокомиссии об Украине, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Украину предупредили, но не наказали. Как ЕС оценил реформы и чего ждет от Киева. Далее – краткое изложение.

В этом году Украина установила "личный рекорд".

Если учитывать экономический критерий и реформу государственного управления (они не являются отдельными переговорными главами, но имеют для ЕС чрезвычайное значение), то Украина получила оценку "хороший прогресс реформ" по 13 пунктам – а это треть позиций, которые оценивает ЕС в действиях государства-кандидата.

Но есть также несколько нюансов.

Брюссель видит не только прогресс Украины в борьбе с коррупцией, но и то, что в Украине есть те, кто до сих пор пытается подорвать борьбу с коррупцией.

Вспомнив об уголовном преследовании НАБУшников со стороны Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований – которое, по мнению ЕС, приобрело достаточно системный характер для его отражения в отчете, – Еврокомиссия добавила, что она не считает этот вопрос закрытым после отмены июльских законов.

"Чрезмерное давление на антикоррупционные органы остается предметом беспокойства", – говорится в отчете.

Как же так сложилось, что, несмотря на это, Украина получила лучшую, чем многие ожидали, оценку?

Потому что, кроме давления на НАБУ, за год произошло также немало других событий, и они перевесили негатив.

Кроме того, в отчете несколько раз подчеркивается, что "независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры была быстро восстановлена после внутренних протестов и серьезной обеспокоенности со стороны международных партнеров".

Кроме того, для ЕС важно, что расследования НАБУ и САП часто приносят реальные результаты – поэтому борьба с коррупцией продолжается, и не только на бумаге.

Из других политически значимых элементов отчета стоит отметить раздел, касающийся медиасферы.

Еврокомиссия установила крайний срок, до которого сохранение "марафона" возможно.

"Пересмотр необходимости телемарафона как формата, финансируемого государством, должен состояться не позднее того, как Украина приостановит военное положение", – утверждается в отчете, напоминая властям, что опросы уже сейчас подтверждают падение доверия к марафону.

Впрочем, есть и другие требования, выполнения которых Брюссель ожидает от Киева. И их действительно много.

Привлекают внимание требования отчета в части правосудия.

Брюссель поставил точку в дискуссии о том, нужны ли отборочные комиссии с "международниками".

Да, нужны, потому что это – четкое требование отчета о расширении. По крайней мере – в отношении двух комиссий, определенных в блоке по правосудию (который для ЕС имеет чрезвычайное значение).

А еще в этом блоке Еврокомиссия повторила требование об отмене "правок Лозового", о заполнении вакансий в Конституционном суде. И – изюминка отчета – Украина получила требование о введении процедуры конкурентного отбора на должность генпрокурора.

Подробнее – в аналитике Сергея Сидоренко Украину предупредили, но не наказали. Как ЕС оценил реформы и чего ждет от Киева.