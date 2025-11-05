Трамп встретился с представителями Швейцарии, чтобы обсудить торговлю

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что встретился с бизнес-лидерами Швейцарии, чтобы обсудить, среди прочего, вопросы торговли.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Трамп заявил, что он похвалил участников "за хорошо выполненную работу".

"Встреча была назначена с пониманием того, что наш торговый представитель Джеймисон Грир продолжит обсуждение этих вопросов с лидерами Швейцарии", – написал Трамп.

Положительный комментарий Трампа может стать хорошей новостью для Швейцарии, которая пытается договориться о лучшей тарифной сделке после того, как президент США в августе ввел 39% пошлины на импорт из альпийской страны после сложного разговора с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в конце июля.

Представитель швейцарского правительства заявил, что швейцарские бизнес-лидеры инициировали встречу с Трампом независимо от Федерального совета, который отвечает за переговоры с властями США.

"Федеральный совет был проинформирован о том, что различные швейцарские бизнес-лидеры попросили о встрече с президентом США Трампом и получили ее, чтобы подчеркнуть последствия, которые высокие дополнительные тарифы в размере 39% имеют для их компаний", – заявил представитель в ответ на запрос агентства Reuters.

"Это была частная инициатива лидеров швейцарского бизнеса, которая была поддержана Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO) в ее подготовке, но не зависела от надзора Федерального совета за этим вопросом", – добавил он.

Ранее стало известно, что главный торговый дипломат Швейцарии Хелен Будлигер Артиеда трижды посетила Вашингтон после введения в действие пошлин США в августе, поскольку Берн до сих пор пытается договориться о снижении ставок.

Швейцария была ошеломлена введением в отношении нее гораздо более высоких тарифов (39%), чем в отношении ЕС и многих других торговых партнеров США. На фоне этого в стране звучали призывы отказаться от закупки истребителей F-35, которые, вдобавок, будут стоить на $1,6 млрд больше, чем изначально ожидалось.

Некоторые швейцарские компании сразу приостановили экспорт своей продукции в США.

Также после введения Соединенными Штатами драконовского тарифа на товары из Швейцарии экспорт швейцарских часов в США в сентябре обвалился более чем на 50%.