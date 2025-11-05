Германия арестовала 18 человек в рамках международной операции против мошенничества

Международная скоординированная операция против сетей, подозреваемых в онлайн-мошенничестве и отмывании денег, в которые входили немецкие поставщики платежных услуг, привела к 18 арестам.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Федерального уголовного полицейского управления Германии и прокуратуры, передает "Европейская правда".

Поздно вечером во вторник, 4 ноября, правоохранители провели обыски в зданиях в Германии, Италии, Канаде, Люксембурге, Нидерландах, Сингапуре, Испании, США и на Кипре.

Прокуроры заявили, что сосредоточились на 44 подозреваемых в Германии и других странах, а в результате операции пока были арестованы 18 человек.

Среди них есть члены мошеннической сети, сотрудники платежных компаний и поставщики услуг в сфере преступности.

Правоохранители заявили, что в период с 2016 по 2021 год подозреваемые использовали данные кредитных карт 4,3 млн человек из 193 стран в своей схеме, нанеся ущерб на сумму более 300 млн евро.

Подозреваемые могли выкачивать средства через подписки на фальшивые веб-сайты, предназначенные для стриминга, знакомств и развлечений.

По словам правоохранителей, обвиняемые скомпрометировали четырех основных немецких поставщиков платежных услуг, чтобы обрабатывать платежи. Названия компаний не называются.

Напомним, этой весной стало известно, что чешские правоохранительные органы в сотрудничестве с СБУ пресекли деятельность мошеннической группировки в Украине, которая выманивала деньги у чехов и других европейских граждан фальшивыми предложениями инвестиций.

В марте этого года в Польше телефонные мошенники "попались", случайно позвонив полицейскому.

В конце октября Украина передала Чехии гражданина этой страны, который был участником сети мошеннических колл-центров, обманывавшей граждан ЕС.