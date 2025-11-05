В Дании пытаются срочно исправить уязвимость в электробусах из Китая

Власти Дании срочно изучают, как устранить пробел в системе безопасности сотен китайских электробусов Yutong, который позволяет дистанционно выводить их из строя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Расследование в Дании началось после того, как транспортные органы Норвегии, где также эксплуатируются электробусы Yutong, обнаружили уязвимость в их программном обеспечении.

Она позволяла китайскому поставщику получить удаленный доступ к диагностике систем управления автобусами и потенциально манипулировать ими во время движения.

В компании Movia, которая является крупнейшим оператором общественного транспорта в Дании, подтвердили наличие уязвимости, назвав ее "проблемой для всех типов транспортных средств и устройств, в которых встроена китайская электроника".

А агентство Дании по гражданской защите и управлению чрезвычайными ситуациями Samsik заявило, что "следит за развитием ситуации в этой области и постоянно оценивает, являются ли существующие рекомендации и указания в этой области достаточными".

"Сюда входит определение необходимости обновления информации или сотрудничества с другими органами власти для устранения рисков безопасности, связанных с определенными технологиями", – добавили в Samsik.

Ранее сообщалось, что в этом году количество электромобилей в Дании превысило полмиллиона, что означает, что каждое шестое авто на дорогах страны является электромобилем.

В 2024 году сбой одной из крупнейших сетей мобильной связи Дании TDC повлиял на движение транспорта и некоторые экстренные службы по всей стране.