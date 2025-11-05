В Дании пытаются срочно исправить уязвимость в электробусах из Китая
Власти Дании срочно изучают, как устранить пробел в системе безопасности сотен китайских электробусов Yutong, который позволяет дистанционно выводить их из строя.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Расследование в Дании началось после того, как транспортные органы Норвегии, где также эксплуатируются электробусы Yutong, обнаружили уязвимость в их программном обеспечении.
Она позволяла китайскому поставщику получить удаленный доступ к диагностике систем управления автобусами и потенциально манипулировать ими во время движения.
В компании Movia, которая является крупнейшим оператором общественного транспорта в Дании, подтвердили наличие уязвимости, назвав ее "проблемой для всех типов транспортных средств и устройств, в которых встроена китайская электроника".
А агентство Дании по гражданской защите и управлению чрезвычайными ситуациями Samsik заявило, что "следит за развитием ситуации в этой области и постоянно оценивает, являются ли существующие рекомендации и указания в этой области достаточными".
"Сюда входит определение необходимости обновления информации или сотрудничества с другими органами власти для устранения рисков безопасности, связанных с определенными технологиями", – добавили в Samsik.
Ранее сообщалось, что в этом году количество электромобилей в Дании превысило полмиллиона, что означает, что каждое шестое авто на дорогах страны является электромобилем.
