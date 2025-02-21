Тысячи словаков вышли на антиправительственный протест-чествование памяти убитого журналиста

В Словакии в пятницу чтят память погибшего семь лет назад журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Демонстрации проходят в более чем 40 городах Словакии.

Самой массовой является акция в Братиславе – количество участников пока оценивается в 10-12 тысяч.

Митинг по случаю 7-й годовщины убийства Яна Куцяка и Мартины Кушнировой начался с минуты молчания. Организатор Каролина Фарская напомнила, что акция является гражданской. Организаторы дистанцировались от деятельности любых политических партий.

На митинге в словацкой столице выступили родители Яна Куцяка и мать Мартины Кушнировой. "Я верю, что вместе мы доведем эту борьбу до счастливого конца", – сказал Йожеф Куцяк.

"Весь архитектор этого снова у власти", – добавил он, имея в виду Роберта Фицо, который возглавлял словацкое правительство, когда убили журналиста и его невесту.

В Братиславе также выступила группа журналистов из нескольких СМИ. Они говорят, что это нетипично и при нормальных обстоятельствах они не должны выступать на трибунах протеста. "Но здесь нет ничего нормального", – сказала главный редактор газеты Sme Беата Балогова.

По мнению журналистов, премьер-министр заразил своей ненавистью часть общества. "Он утверждает, что журналисты являются оппозиционной силой, что нам платят из-за рубежа и что мы враги Словакии. Это ложь. Правда проста: нам платят наши читатели. Вы платите нам. И вы платите нам именно за то, чтобы мы контролировали Роберта Фицо – его зарубежные поездки, договоренности с Путиным или Трампом, соглашения с партнерами по коалиции", – заявил Матуш Костолны, главный редактор Denník N.

"Мы не враги Словакии, наоборот, мы журналисты, которые работают для того, чтобы Словакия была лучшей страной. Тот факт, что Фицо беспокоится об этом, является лучшим подтверждением того, что мы делаем это хорошо", – добавили они.

Словацкие СМИ находятся под давлением с тех пор, как Фицо в четвертый раз пришел к власти осенью прошлого года. Его нынешнее правительство ликвидировало общественный вещатель RTVS и заменило его на Словацкое телевидение и радио (STaR), которое, как опасаются защитники свободы слова и институты ЕС, может стать просто рупором правящей коалиции.

Против реформы устраивали неоднократные протесты, в которых участвовали словацкие журналисты и оппозиция.

В 2018 году, во время третьего срока Фицо на посту премьер-министра, были убиты журналист-расследователь Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова, что вызвало крупнейшие протесты в стране со времен падения коммунистического режима 1989 года и привело к отставке Фицо.