Европарламент проголосует за присоединение Украины к оборонному фонду ЕС до конца года

Проект законодательного акта ЕС, который, в частности, предусматривает включение Украины в Европейский оборонный фонд (European Defence Fund), будет поставлен на голосование Европейского парламента до конца 2025 года.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила глава комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Германия), во время заседания комитета в Брюсселе 6 ноября.

Украина может присоединиться к Европейскому оборонному фонду уже до конца 2025 года.

"Наш комитет работает оперативно, и я довольна тем, что мы планируем проголосовать за Комплексный оборонный пакет ЕС (Defence Omnibus Package) до конца этого года, чтобы быть готовыми к следующему этапу повестки дня ЕС в сфере обороны", – заявила Штрак-Циммерманн.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, который принял участие в заседании комитета, напомнил, что вечером 5 октября был предварительно согласован оборонный мини-пакет (mini-Omnibus Defence), который "даст возможность Украине стать ассоциированным членом Европейского оборонного фонда".

Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе Европарламента, проект законодательного акта ЕС, предложенный Еврокомиссией в апреле 2025 года и неформально согласованный в среду вечером депутатами Европейского парламента и председательством Дании в Совете ЕС, предусматривает увеличение финансирования инвестиций, связанных с обороной, путем внесения изменений в действующие программы ЕС: Платформы стратегических технологий для Европы (STEP), "Горизонт Европа" (Horizon Europe), Европейского оборонного фонда (EDF), программы "Цифровая Европа" (DEP) и Механизма сообщения Европы (CEF), – с целью направления средств ЕС на оборонные нужды в рамках плана ReArm Europe.

"Депутаты настояли, чтобы законодательство позволяло оказывать более широкую поддержку оборонной промышленности Украины и гарантировало ее участие в Европейском оборонном фонде", – подчеркнули в Европарламенте.

Как сообщили "Европейской правде" в датском председательстве в ЕС, присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду создаст "новые возможности для украинских субъектов участвовать в совместных исследовательских и разработочных проектах в сфере обороны в рамках ЕС в будущем".

Бюджет ЕОФ на период 2021-2027 гг. составляет примерно 7,3 млрд евро, из которых 2,7 млрд евро направлены на совместные оборонные исследования, а 5,3 млрд евро – на совместные проекты по развитию оборонных возможностей, дополняющие национальные взносы.

Законодательный акт, включающий присоединение Украины к ЕОФ, в ближайшие недели будет согласован на уровне комитетов Европарламента, и до конца года будет вынесен на голосование в сессионный зал.

После этого он должен быть утвержден Советом ЕС.

Напомним, 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" – комплексный план укрепления европейских оборонных возможностей, который среди прочего предусматривает противодействие беспилотникам и другим угрозам с воздуха, моря и космоса.

При этом, Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.