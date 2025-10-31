Болгария ограничила экспорт нефтепродуктов в страны ЕС

Болгарский парламент в пятницу проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".

Об этом сообщило болгарское новостное агентство БТА, пишет "Европейская правда".

На заседании в пятницу Национальная ассамблея приняла 135 голосами законопроект, приостанавливающий экспорт нефтепродуктов, главным образом дизельного топлива и авиационного топлива, в страны-члены Европейского Союза.

Запрет не будет распространяться на заправку отечественных или иностранных судов и самолетов, а также на поставки вооруженным силам стран-членов ЕС и НАТО.

Документ был рассмотрен ранее в пятницу во время внеочередного заседания парламентского комитета по вопросам бюджета и финансов.

Согласно решению комитета, эта мера обусловлена необходимостью обеспечения энергетической безопасности страны и стабильности внутреннего рынка топлива ввиду санкций, недавно введенных США против российской компании "Лукойл".

В Болгарии компания "Лукойл" владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на Балканах через свою швейцарскую дочернюю компанию Litasco. Через нее же "Лукойл" контролирует "Лукойл-Болгария", одну из ведущих компаний страны в сфере розничной продажи топлива.

Председатель бюджетного комитета парламента Делян Добрев уточнил, что запрет на экспорт нефтепродуктов является превентивной мерой, направленной на недопущение злоупотреблений на рынке.

Ранее "Лукойл" объявил, что продаст свои международные активы швейцарской компании в ответ на жесткие санкции США.

"Лукойл" объявил в начале этой недели, что прекратит свою международную деятельность после того, как на него были наложены санкции президентом США Дональдом Трампом.