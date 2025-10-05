Антиукраинский Окамура хочет быть в правительстве Чехии и посягает на МВД или Минобороны

Лидер чешской ультраправой партии SPD Томио Окамура заявил, что хотел бы, чтобы его партия вошла в правительство вместе с движением ANO и высказал пожелания относительно министерских портфелей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Движение ANO, набравшее на выборах более 34 процентов голосов, предпочитает однопартийное правительство при поддержке других партий, по словам заместителя его председателя Елены Шиллеровой. Другим вариантом, по ее словам, являются переговоры о прямом участии других партий в правительстве. "Но важна программа. Мы не намерены идти на уступки в отношении наших программных приоритетов", – сказала Шиллерова.

Окамура отметил, что SPD была бы заинтересована, например, в министерствах внутренних дел, обороны или транспорта в правительстве.

"Мы всегда профилировались на теме безопасности, поэтому нас интересует Министерство внутренних дел. Мы, конечно, обеспокоены безудержной милитаризацией, которую демонстрирует правительство Фиалы, поэтому мы хотели бы знать, что происходит в сфере обороны. Наши избиратели очень расстроены тем, что не строится достаточно дорог и что поезда переполнены, поэтому даже такое министерство транспорта, безусловно, является очень практичным и важным министерством", – сказал Окамура.

В Палате депутатов ультраправые Окамуры получат 15 мест вместо нынешних 20.

Перед выборами Окамура заявлял, что для потенциального входа в коалицию они будут требовать пунктом программы правительства пересмотр разрешения на проживание всех украинцев в Чехии.

Также Окамура хочет немедленно снять украинские флаги с государственных зданий в случае участия в работе правительства.

Движение ANO чешского экс-премьера Андрея Бабиша перед выборами заявляло, что не войдет в возможную коалицию с тем, кто будет требовать выхода Чехии из Организации Североатлантического договора и Европейского Союза.

SPD Томио Окамуры имеет референдум о выходе из НАТО и ЕС как один из приоритетов своей программы.