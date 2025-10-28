Президент Эстонии: российскую агрессию следует воспринимать как другой вид войны

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Европа должна воспринимать российскую агрессию как "другой вид войны" и быть готовой к новым формам гибридных угроз.

Об этом эстонский президент заявил в интервью Newsweek, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Карис, своими действиями РФ "везде вызывает тревогу". В этом контексте он упомянул об инцидентах с дронами, которые фиксировали над территориями ряда европейских стран.

Именно поэтому, по его словам, "мы все должны быть готовы" к "другому виду войны".

"Конечно, у нас есть определенный опыт прошлого с Россией, мы что-то знаем, но тем не менее... это наша забота как западного мира, и эта война в Украине – это не только война против Украины, это война против Европы, против всего западного мира", – сказал эстонский президент.

В то же время Карис не верит, что Россия осуществит нападение на страну НАТО.

"Но все равно мы должны быть готовы к сдерживанию, но Россия не испытывает статью 5 ни на одной стране", – отметил он.

Карис также подчеркнул, что "есть определенные элементы" войны, но жизнь в целом продолжается так, как будто войны нет – даже в Украине.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал западных союзников к решительной поддержке Украины, поскольку, как он считает, нынешняя зима может стать решающей.

А польский премьер Дональд Туск сказал, что Владимир Зеленский в последнем разговоре рассказал о готовности Украины воевать против российского вторжения еще несколько лет.