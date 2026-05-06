СМИ: США и Иран приближаются к меморандуму о прекращении конфликта

Белый дом считает, что приближается к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.

Об этом Axios сообщили два американских чиновника и еще два ознакомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники, США ожидают от Ирана ответов по нескольким ключевым вопросам в течение ближайших 48 часов. Впрочем, по их словам, пока еще ничего не согласовано, но "стороны еще никогда не были так близки к соглашению с начала войны".

Среди других положений меморандум будет предусматривать обязательства Ирана по мораторию на обогащение урана, согласие США снять санкции и разблокировать миллиарды замороженных иранских средств, а также отмену обеими сторонами ограничений на транзит через Ормузский пролив.

Одностраничный меморандум о взаимопонимании с 14 пунктами обсуждается между посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и несколькими иранскими чиновниками, как непосредственно, так и через посредников.

В своем нынешнем виде меморандум о взаимопонимании провозгласит окончание войны в регионе и начало 30-дневного периода переговоров по детальному соглашению об открытии пролива, ограничении ядерной программы Ирана и отмене санкций США.

По словам двух собеседников, эти переговоры могут состояться в Исламабаде или Женеве.

Американский чиновник отметил, что иранские ограничения на судоходство через пролив и морская блокада США будут постепенно отменены в течение этого 30-дневного периода. Если переговоры провалятся, американские войска смогут возобновить блокаду или военные действия, отметил он.

Продолжительность моратория на обогащение урана является предметом активных переговоров. В частности, три собеседника утверждают, что он составит не менее 12 лет, а один источник указывает на 15 лет как вероятный компромисс. Иран предложил пятилетний мораторий на обогащение, а США требовали 20 лет.

По словам источника, США хотят добавить положение, по которому любое нарушение Ираном условий обогащения приведет к продлению моратория. После его окончания Иран сможет обогащать уран до низкого уровня 3,67%.

В меморандуме о взаимопонимании Иран обязуется никогда не стремиться к созданию ядерного оружия и не проводить деятельность, связанную с его созданием. По словам представителя США, стороны обсуждают пункт, согласно которому Иран обязуется не эксплуатировать подземные ядерные объекты.

По словам американского чиновника, Иран также обязуется соблюдать усиленный режим инспекций, включая внезапные инспекции ООН.

В рамках меморандума о взаимопонимании США обязуются постепенно отменять наложенные на Иран санкции и постепенно разблокировать миллиарды долларов иранских средств, замороженных по всему миру.

Как отмечается, многие изложенные в меморандуме условия будут зависеть от достижения окончательного соглашения, что оставляет возможность возобновления войны или длительного подвешенного состояния, когда горячая фаза прекратилась, но ничего по-настоящему не решено.

Белый дом считает, что иранское руководство разделено и может быть трудно достичь консенсуса между различными фракциями. Некоторые американские чиновники сохраняют скепсис по поводу того, удастся ли достичь даже предварительного соглашения.

Стоит отметить, что 4 мая американский президент Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках "Проекта Свобода" привлечет эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военных.

А на следующий день Трамп объявил о временном приостановлении операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив по просьбе Пакистана и других государств.

5 мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американские войска завершили активную наступательную фазу войны против Ирана и переходят к новой – по разблокированию Ормузского пролива.