Польша призвала страны НАТО достичь 5% расходов на оборону уже к 2030 году

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что страны НАТО должны достичь поставленной Альянсом цели по выделению 5% от ВВП на оборону на пять лет раньше запланированного срока.

Об этом он заявил во время конференции Defence 24 Days в Варшаве в среду, 5 мая, пишут Reuters и RMF24, передает "Европейская правда".

Министр обороны Польши предупредил о рисках опоздания с перевооружением.

"Европа способна развивать свой экономический потенциал в невероятных масштабах, но мы должны четко осознавать: это является сегодняшним приоритетом", – сказал он.

Косиняк-Камыш уверен: нет смысла ждать до 2035 года, чтобы достичь 5% – "это нужно сделать до 2030 года, потому что позже может быть поздно".

В 2025 году Польша снова оказалась на первом месте в НАТО по объемам расходов на оборону относительно своего ВВП.

В конце марта писали, что в правительстве Польши рассчитывают, что в будущем численность польской контрактной армии вместе с обученными резервистами составит 500 тысяч человек.

СМИ сообщали, что Польша в пятницу, 8 мая, подпишет соглашение об участии в программе ЕС по перевооружению SAFE, став первой страной-участницей инициативы.