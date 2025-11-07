СМИ: США поддерживают план ЕС об использовании россактивов для поддержки Украины

Соединенные Штаты полностью поддерживают Европейский Союз в использовании замороженных российских активов как инструмента для поддержки Украины и прекращения войны с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters в пятницу сообщил информированный американский источник.

По словам собеседника Reuters, Вашингтон "абсолютно поддерживает (ЕС. – Ред.) и шаги, которые они сейчас предпринимают, чтобы иметь возможность использовать эти активы в качестве инструмента".

Также источник сообщил, что США в настоящее время оценивают последствия своего решения о санкциях против "Роснефти" и „Лукойла", добавив, что "есть еще больше вещей, которые мы могли бы сделать, чтобы попытаться усилить давление" на Россию.

Европейская комиссия предложила план, который позволит правительствам стран ЕС использовать для поддержки Украины до 185 миллиардов евро – большую часть российских суверенных активов, которые сейчас заморожены в Европе, – без их конфискации.

Но одобрение плана затормозилось из-за опасений Бельгии, на территории которой расположена основная часть этих росактивов.

В ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.