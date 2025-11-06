На границе Беларуси с Польшей скопилась гигантская очередь из грузовиков

В очереди на пересечение белорусско-польской границы на одном из КПП ждут около 3 тысяч фур, а время ожидания может достигать четырех дней.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В очереди на въезд в Польшу на пункте пропуска "Тересполь – Брест" с белорусской стороны ждут около 3 тысяч грузовиков, при том, что за день он пропускает в среднем 650 транспортных средств.

Время ожидания для водителей может достигать четырех дней.

Очереди на открытых КПП с Польшей на белорусской границе особенно выросли после решения Литвы на месяц закрыть границу с Беларусью из-за гибридных инцидентов с метеошарами, срывающих работу аэропорта Вильнюса.

В середине октября очередь обычно достигала более 100 транспортных средств, а с 1 ноября начала превышать тысячу, после чего транспорта в очереди становилось все больше и больше.

Тем временем на закрытой белорусско-литовской границе скопились около 5 тысяч грузовиков, в Вильнюсе ищут способы, как помочь им вернуться.

Напомним, Польша лишь частично открыла границу с Беларусью после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2025".