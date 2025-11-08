СМИ узнали новые детали о задержанных девушках, которые якобы готовили теракт в Париже

Девушкам, которых задержали в Париже по подозрению в подготовке терактов – от 18 до 21 года, они обсуждали подготовку атаки в барах или концертных залах французской столицы.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщают Le Figaro и RTL.

По словам собеседников, подозреваемым по делу – 18, 19 и 21 год, все три имеют гражданство Франции. Двух девушек задержали в агломерации Лиона, одну – в городке неподалеку от Орлеана. Лидером группы считают 19-летнюю, которая после старшей школы не продолжила обучение и не имела работы.

Правоохранители вышли на группу благодаря перехвату её переписки с исламистом, который уже был в фокусе внимания.

Девушки обсуждали приобретение автоматов Калашникова и изготовление "поясов смертника". Они не выбрали конкретных целей для нападения, но задумывались о барах или концертных залах Парижа.

По меньшей мере один раз девушки организовали физическую встречу, что навело следователей на мысль, что они могут перейти к действиям.

Дальнейшее следствие будет выяснять, насколько они имели реальные намерения воплощать свои разговоры в жизнь. Задержанные теперь отрицают, что готовили реальный теракт.

Задержание совпало с приближением 10-й годовщины исламистских терактов в Париже 13 ноября 2015 года, который считается одним из крупнейших в Европе. В связи с этой датой глава МВД поручил усилить бдительность, особенно в знаковых публичных местах, возле концертных залов и мест празднования.

Напомним, в 2022 году во Франции объявили приговоры единственному уцелевшему из исламистов и около 20 причастным к планированию терактов 13 ноября.