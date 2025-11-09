Вучич ответил Захаровой, которая ждала объяснений по поводу его заявления о боеприпасах для Украины

Президент Сербии Александар Вучич заочно обменялся колкостями с пресс-секретарем российского МИД Марией Захаровой из-за своего заявления о возможности продать сербские боеприпасы европейским странам и их дальнейшей передаче Украине.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Вучич объявил, что Сербия может изменить свое решение о введении санкций против России и что не будет никаких проблем, если сербские боеприпасы попадут в Украину.

Комментируя это, Захарова заявила: "Когда я читаю все эти интервью с президентом Сербии, я задаюсь вопросом, есть ли только один президент Вучич?

"Мне кажется, что интервью дают разные люди. Мы слышим одни интервью и заявления, когда он находится в Москве. Мы слышим другие заявления, когда он дает интервью в других географических локациях", – сказала она.

В ответ Вучич отметил, что ему было бы проще всего ответить на грубость со стороны спикера МИД РФ, но он никогда этого не сделает.

"Я ждал полтора дня, чтобы не реагировать. Иначе я бы, конечно, вчера отреагировал гораздо сильнее, но когда ты президент, ты должен считать не до десяти, а до ста и не реагировать таким образом", – сказал он.

В начале ноября президент Сербии заявил, что решение не вводить санкции против России действовало почти четыре года, но сербское правительство может его изменить, если захочет.

"Люди как в Совете национальной безопасности, так и в сербском правительстве могут изменить это решение. Правительство имеет право изменить это решение", – говорил он.

Кроме того, в интервью немецкому журналу Cicero Вучич заявил, что Сербия готова экспортировать большие объемы боеприпасов в Европейский Союз и что он не видит проблемы, если они попадут на поле боя в Украине.

Напомним, в мае в Службе внешней разведки России жаловались, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Киеву.

Летом Москва повторила обвинения, заявив о "болезненности этой темы" для России и Сербии. После этого Вучич заявил о приостановке экспорта всех боеприпасов.