Литва призывает к жестким санкциям из-за систематического вторжения метеозондов из Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне систематических нарушений воздушного пространства страны белорусскими метеозондами с контрабандой заявил, что жесткие санкции – необходимый ответ на такие действия.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Будрис в понедельник, 1 декабря, провел телефонный разговор высокой представительницей Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Каей Каллас.

Во время разговора он призвал не позволять Беларуси избежать санкций.

"Это не первый случай, когда белорусский режим применяет гибридные меры против стран ЕС. Несколько лет назад это была миграция, а сейчас – контрабанда с метеозондами", – подчеркнул он.

Будрис подчеркнул, что шантажируя Литву и требуя политического диалога, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается сломать твердую позицию ЕС: выйти из международной изоляции и избавиться от санкций.

"Мы не можем этого допустить", – отметил он.

Будрис акцентировал, что ЕС должен принять меры для защиты своих граждан, продемонстрировав решимость и единство не только через заявления о солидарности, но и через конкретные действия.

"Более жесткие санкции против белорусского режима являются необходимым ответом на его действия. ЕС не может молча наблюдать и терпеть безрассудное терроризирование режимом Лукашенко государства-члена ЕС, захват имущества и умышленное создание угрозы безопасности ее граждан. Это атака не только против Литвы, но и против всего ЕС. ЕС должен продемонстрировать свою решимость", – добавил глава МИД Литвы.

Эти его комментарии прозвучали на фоне того, как в воскресенье, 30 ноября, в 18:09 над аэропортом Вильнюса были введены временные ограничения воздушного пространства – его открыли через 11 часов.

В октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

Министры иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой ввести дополнительные санкции против Минска из-за полетов воздушных шаров с контрабандой.