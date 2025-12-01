На юге Италии посреди дороги совершили наглое ограбление на 2 млн евро

Вооруженная группа бандитов на юге Италии посреди дня совершила "молниеносное" ограбление бронемашины, которая двигалась по трассе, и завладела ценностями на 2 млн евро.

Об этом сообщают ряд итальянских СМИ, среди которых Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло 1 декабря у выезда из тоннеля под горами на трассе Салерно-Реджо-Калабрия вблизи города Шилла. События разворачивались "считанные минуты" и закончились беспрепятственным бегством бандитов с материальными ценностями, которые перевозил автомобиль компании Sicurtransport.

По предварительным предположениям, в составе группы действовали около 10 человек.

Через несколько минут после 6 утра злоумышленники появились в запланированном месте нападения, заблокировали трассу подожженными авто, а также рассыпали гвозди на подъезде к месту. Во время нападения они применили взрывчатку, и несколько раз стреляли из автоматов Калашникова и дробовиков.

Ограбление закончилось без погибших. Люди, сопровождавшие ценности, госпитализированы.

По предварительным данным, преступники завладели наличными на около 2 млн евро.

Из-за инцидента и следственных действий большой участок трассы остается перекрытым.

Это не первое разбойное ограбление в этом же месте – другой громкий инцидент был в 1997 году. Тогда из бронемашины, перевозившей деньги, забрали 10 миллиардов, которые везли для выплаты пенсий и рождественских премий. Похищенные сегодня средства имели такое же назначение.

Как отмечают, методы злоумышленников – с блокированием дороги и подрывом дверей бронемашины взрывчаткой, что одновременно нейтрализует охранников – также не являются новыми и уже применялись итальянскими бандами.

Предполагают, что к случаю может быть причастен мафиозный клан "Ндрангета". Сотни его членов в последние годы оказались за решеткой, время от времени проходят новые рейды с арестами.

В последних докладах итальянские правоохранительные структуры сообщали, что некоторые мафиозные кланы переходят от вражды между собой к сотрудничеству.