На півдні Італії посеред дороги вчинили нахабне пограбування на 2 млн євро

Озброєні бандити на півдні Італії посеред дня скоїли "блискавичне" пограбування бронемашини, що рухалася по трасі, та заволоділи готівкою на 2 млн євро.

Про це повідомляють низка італійських ЗМІ, серед яких Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Напад стався 1 грудня біля виїзду з тунелю під горами на трасі Салерно–Реджо-Калабрія поблизу міста Шилла. Події розгортались "лічені хвилини" та закінчились безперешкодною втечею бандитів з матеріальними цінностями, які перевозив автомобіль компанії Sicurtransport..

За попередніми припущеннями, у складі групи діяли близько 10 осіб.

За кілька хвилин після 6 ранку зловмисники з’явилися у запланованому місці нападу, заблокували трасу підпаленими авто, а також розсипали цвяхи на під’їзді до місця. Під час нападу вони застосували вибухівку, здіснили кілька пострілів з автоматів Калашникова та дробовиків.

Пограбування скінчилось без загиблих. Люди, що супроводжували цінності, госпіталізовані.

За попередніми даними, злочинці заволоділи готівкою на близько 2 млн євро.

Через інцидент та слідчі дії велика ділянка траси лишається перекритою.

Це не перше розбійне пограбування у цьому ж місці – інший гучний інцидент був у 1997 році. Тоді з бронемашини, що перевозила гроші, забрали 10 мільярдів, які везли для виплати пенсій та різдвяних премій. Викрадені сьогодні кошти мали таке ж призначення.

Як зазначають, методи зловмисників – з блокуванням дороги та підривом дверей бронемашини вибухівкою, що одночасно нейтралізує охоронців – також не є новими і вже застосовувалися італійськими бандами у минулому.

Припускають, що до випадку може бути причетний мафіозний клан "Ндрангета". Сотні його членів в останні роки опинилися за гратами, час від часу проходять нові рейди з арештами.

В останніх доповідях італійські правоохоронні структури повідомляли, що деякі мафіозні клани переходять від ворожнечі між собою до співпраці.



