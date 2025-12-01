В Греции фермеры блокируют ключевые дороги, в правительстве призывают к диалогу

Министр сельского развития и продовольствия Греции Костас Циарас 1 декабря призвал протестующих фермеров к диалогу с правительством, заявив, что чиновники используют все доступные фискальные меры для поддержки тех, кто работает в сельскохозяйственном секторе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Фермеры перекрыли тракторами ключевые автомагистрали, в том числе главную трассу Афины-Салоники вблизи центрального греческого города Лариса.

Они протестуют против серьезных задержек с выплатами, которые осуществляет агентство сельскохозяйственных платежей OPEKEPE – задержка происходит на фоне расследования скандала, связанного с фальсификацией деклараций о земле и скоте для получения фермерских субсидий ЕС, а также против роста производственных затрат и стабильно низких рыночных цен.

Выступая на телеканале Antenna TV, Циарас сказал, что фермеры "имеют демократическое право на протесты и демонстрации, если они не создают проблем для других социальных групп".

Он добавил, что многие проблемы, с которыми сталкиваются производители, вызваны засухой, влияющей на производство, а также процессом реструктуризации OPEKEPE.

"Честным фермерам нечего бояться", – сказал министр, заверив их, что "все средства, причитающиеся законным фермерам и животноводам, будут выплачены в полном объеме".

Европейская прокуратура (EPPO) заявила в этом году, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры, с помощью чиновников, присваивали средства ЕС.

Греческие власти начали отдельные расследования, а парламент проводит проверку государственного агентства OPEKEPE, которое ежегодно распределяет около 2,5 млрд евро помощи ЕС среди сотен тысяч фермеров.

Правительство, которое пообещало прозрачность, признало, что первый транш субсидий ЕС меньше, чем в прошлом году, и что более 40 тысяч заявок фермеров находятся на проверке.

В июне ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год компанией OPEKEPE.