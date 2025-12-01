У Греції фермери блокують ключові дороги, в уряді закликають до діалогу

Міністр сільського розвитку і продовольства Греції Костас Ціарас 1 грудня закликав протестуючих фермерів до діалогу з урядом, заявивши, що посадовці використовують всі доступні фіскальні заходи для підтримки тих, хто працює в сільськогосподарському секторі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Фермери перекрили тракторами ключові автомагістралі, в тому числі головну трасу Афіни-Салоніки поблизу центрального грецького міста Лариса.

Вони протестують проти серйозних затримок з виплатами, які здійснює агентство сільськогосподарських платежів OPEKEPE – затримка відбувається на тлі розслідування скандалу, пов'язаного з фальсифікацією декларацій про землю і худобу для отримання фермерських субсидій ЄС, а також проти зростання виробничих витрат і стабільно низьких ринкових цін.

Виступаючи на телеканалі Antenna TV, Ціарас сказав, що фермери "мають демократичне право на протести і демонстрації, якщо вони не створюють проблем для інших соціальних груп".

Він додав, що багато проблем, з якими стикаються виробники, викликані посухою, що впливає на виробництво, а також процесом реструктуризації OPEKEPE.

"Чесним фермерам немає чого боятися", – сказав міністр, запевнивши їх, що "всі кошти, належні законним фермерам і тваринникам, будуть виплачені в повному обсязі".

Європейська прокуратура (EPPO) заявила цього року, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Грецька влада розпочала окремі розслідування, а парламент проводить перевірку державної агенції OPEKEPE, яка щорічно розподіляє близько 2,5 мільярда євро допомоги ЄС серед сотень тисяч фермерів.

Уряд, який пообіцяв прозорість, визнав, що перший транш субсидій ЄС є меншим, ніж торік, і що понад 40 тисяч заявок фермерів перебувають на перевірці.

У червні ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік компанією OPEKEPE.