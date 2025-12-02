Литва снова может закрыть границу с Беларусью, но в координации с США

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну.

Об этом она заявила во вторник, 2 декабря, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Ругинене подчеркнула, что повторное закрытие границы с Беларусью необходимо тесно координировать с США.

"Если будет необходимо, мы закроем границу, но, пожалуйста, поймите, что мы должны координировать каждое действие с нашими стратегическими партнерами. Сегодня у меня очень важный телефонный звонок, а затем встреча с американцами, и мы скоординируем наши действия", – сказала премьер-министр Литвы.

Она отметила, что возобновление работы пограничных переходов с Беларусью показало, что контрабандные воздушные шары являются частью гибридной атаки, организованной правительством Беларуси.

"Наш план действий изменился. Сегодня мы не только обсуждаем совместные действия с нашими соседями, но и ведем переговоры с Европейской комиссией, а также с американцами о более широком пакете санкций", – сказала она.

Также Ругинене отметила, что планирует общаться с будущим спецпредставителем американского президента Дональда Трампа в Беларуси Джоном Коулом.

"Благодаря нашим партнерам в Америке, которые помогли в начале кризиса, мы увидели положительные сигналы из Беларуси, но сейчас нам нужна большая вовлеченность и совместное планирование определенных вещей", – сказала она.

С октября этого года воздушное пространство над аэропортами Вильнюса и Каунаса было ограничено более десяти раз из-за контрабандных воздушных шаров.

Тогда Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой анонсировала подготовку новых санкций против Беларуси.

А Европейский Союз призвал Минск прекратить гибридные атаки против стран ЕС и освободить перевозчиков ЕС, задержанных на белорусской стороне.