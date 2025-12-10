Почему РФ требует от Украины гораздо больше, чем СССР от Финляндии
Бывшая президент Финляндии Тарья Халонен напоминает, что нейтралитет ее страны во время холодной войны был собственным выбором Финляндии, согласованным с Советским Союзом. Сегодня же Россия и США стремятся навязать нейтралитет Украине, а Москва преследует экспансионистские цели.
Во время президентства Халонен Россия в 2008 году вторглась в Грузию, но тогда для стран ЕС отношения с РФ еще не имели нынешнего угрожающего тона.
В интервью испанскому изданию El Orden Mundial бывшая финская президент предупреждает, что если Украину заставят выполнить ключевые требования Кремля, то Киев столкнется с тем, что "решения за Украину принимают другие".
При таком сценарии мирный план станет не только нарушением украинского суверенитета и воли народа, но и риском для всей Европы.
Более подробные объяснения – в статье Хары Монтер для El Orden Mundial, который является партнером "Европейской правды" в консорциуме MOST, Почему "финляндизация" не подходит Украине. Беседа с экс-президентом Финляндии.
С начала вторжения и почти в течение четырех лет рассматривалось много сценариев завершения войны. Среди них и "финляндизация" Украины.
Но между Финляндией времен холодной войны и современной Украиной существуют существенные различия.
"Мир был совсем другим", – отмечает Таря Халонен.
По ее словам, среди отличий то, что Кремль сейчас не стремится к завершению войны, а наоборот, хочет продолжать территориальные захваты.
"Когда Россия напала на Украину, это стало для всех нас ужасной неожиданностью. Мы не думали, что Россия, а точнее, президент Путин, может сделать нечто подобное. Нападение было, конечно, ужасным для Украины, но также стало серьезной угрозой для соседних стран и тяжелым психологическим ударом для европейских политиков", – говорит экс-президент Финляндии.
С этого момента стало звучать: Европа должна лучше защищаться и обороняться.
"Вот почему мы считали, что НАТО станет более необходимым для европейской безопасности, а также для Финляндии и Швеции", – говорит Халонен.
Вскоре после начала вторжения обе страны подали заявку на вступление в Альянс. Финляндия присоединилась в апреле 2023 года – в рамках самой быстрой процедуры в истории НАТО, положив конец своей нейтральности.
Однако за последние три года доверие к НАТО снижается. Изменение риторики произошло по всему ЕС в ответ на возвращение Дональда Трампа в Белый дом.
Безопасность – не единственная проблема ЕС, хотя рост конфликтов и милитаристской риторики свидетельствует о формирующемся новом порядке и весе "железного кулака" в нем.
Европа, как политический проект, основанный на прогрессе, благосостоянии и правах человека, слабеет, в то время как усиливается антимиграционная риторика и законодательство, множатся двойные стандарты в отношении Израиля и России, а пропалестинские протесты криминализируются.
Использование миграции в качестве оружия нарушает международные нормы, но реакция ЕС также демонстрирует кризис системы убежища и указывает на путь, по которому движется Союз: отходя от Женевской конвенции и приближаясь к американскому подходу со стеной на границе с Мексикой.
"Помню, как мы не слишком серьезно относились к конфликту между США и Мексикой, а теперь делаем то же самое", – говорит Халонен.
Оказавшись между США, которые хвастаются массовыми депортациями, и Россией, которая использует миграцию как оружие, ЕС выбрал курс на консервативный разворот, и его идентичность как оплота прогрессивных ценностей и прав человека постепенно размывается.
Подробнее – в материале Хары Монтер Почему "финляндизация" не подходит Украине. Беседа с экс-президентом Финляндии.