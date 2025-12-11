В ЕЦБ рассказали, соответствует ли международному праву предложение ЕК по "репарационному займу"

Последнее предложение Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины является на сегодня ближайшим к соответствию международному праву,

Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которую цитирует Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Лагард отметила, что это предложение также должно успокоить инвесторов, которые опасаются, что так называемый "репарационный кредит" является фактически конфискацией.

ЕЦБ неоднократно предупреждал, что любое незаконное использование активов может спровоцировать отток капитала из еврозоны и потенциально подорвать финансовую стабильность ЕС.

Подобные опасения выразили Бельгия и Euroclear, брюссельский депозитарий ценных бумаг, который хранит подавляющее большинство активов.

"Я считаю, что эта схема... является ближайшей к тому, что соответствует принципам международного права", – сказала Лагард на мероприятии Financial Times.

Она добавила, что "критически важно", чтобы юридическое предложение Комиссии "не лишало Россию права собственности на эти активы".

"Я считаю, что инвесторы в активы, номинированные в евро, и в Европе оценят то, что ЕС не стремится лишить нас суверенных активов, потому что это нам выгодно. Это очень, очень исключительный случай", – добавила президент ЕЦБ.

Юридическая аргументация Комиссии базируется на том, что активы в основном превратились в наличные с момента их замораживания после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Поскольку санкции ЕС препятствуют возвращению денежных средств в Москву, эти деньги больше не являются собственностью Кремля, утверждает Еврокомиссия.

Она утверждает, что "активом" Москвы является "требование", которое она предъявляет к финансовым учреждениям ЕС, хранящим эти средства, включая Euroclear.

"Это требование Центрального банка России является активом России", – говорится в юридическом предложении Комиссии, в котором также отмечается, что "денежные средства не являются собственностью Центрального банка России и не защищены суверенным иммунитетом".

Между тем бельгийский премьер Барт де Вевер накануне не исключил юридических мер, если Европейская комиссия одобрит неприемлемый для его страны план по использованию замороженных российских активов.

По данным СМИ, в ЕС дали понять Бельгии: если она не присоединится к соглашению, ее дипломаты, министры и лидеры "потеряют право голоса в ЕС".