Нидерланды готовятся защищать МУС от возможных санкций Трампа

Нидерланды уже размышляют над тем, как защитить Международный уголовный суд (МУС) в Гааге от последствий потенциальных санкций США.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Давид ван Веель подтвердил, что Вашингтон угрожает МУС новыми санкциями, и дал понять, что к этому сценарию готовятся.

"Вместе со всеми странами-участницами мы, конечно, призываем США не делать этого. Но если до этого дойдет – мы посмотрим, как можно будет действовать в тех условиях", – прокомментировал он.

По его словам, такая подготовка ведется уже некоторое время, "но конечно же, мы надеемся, что она не понадобится".

Министр отметил, что приоритетная задача на этот сценарий – передать все обслуживание и сервисы, которые использует МУС, неамериканским компаниям, поскольку в случае санкций им будет запрещено работать с МУС.

"Люди больше не смогут пользоваться банковскими услугами или программами электронной почты. Всюду, где сейчас используются американские сервисы, надо искать альтернативы", – сказал ван Веель.

Чиновник признал, что это не так легко сделать: "У нас нет полностью европейского "облака", крупных технологических компаний в Европе. Поэтому, даже за пределами вопроса по МУС, здесь есть работа для Европы".

Трамп ранее уже наложил санкции на генпрокурора, двух заместителей, спецдокладчика ООН по вопросам Палестины и шесть судей.

Перед этим в СМИ появилась информация, что администрация Трампа давит на МУС и требует поправок к Римскому статуту, которые гарантируют, что Трамп и его команда не попадут под расследование.

Кроме того, Вашингтон требует прекратить расследование в отношении израильских лидеров в связи с войной в Газе и официально завершить предварительное расследование относительно возможных эксцессов в действиях американских военных в Афганистане.

В случае невыполнения этих требований США могут расширить санкции против должностных лиц Международного уголовного суда и, наконец, наложить их на сам суд.

В феврале 2025 года Трамп подписал указ о санкциях против должностных лиц МУС, главной причиной чего стал ордер на арест против топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

Как известно, МУС выдал ордера на арест ряда действующих и бывших топ-чиновников РФ, включая Путина, из-за действий России во время войны против Украины – в частности, депортации украинских детей и системного уничтожения энергетической инфраструктуры Украины.