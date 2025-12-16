Зеленский: Украина рассчитывает на пять документов по итогам переговоров о мире

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина рассчитывает на пять документов по итогам переговоров с США о потенциальной договоренности для завершения российско-украинской войны, часть из которых будет юридически обязывающей – в частности, о гарантиях безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал 15 декабря во время онлайн-брифинга журналистов по дороге в Нидерланды.

Зеленский сказал, что по итогам переговоров рассчитывает на пять документов, и отметил, что часть из них будет касаться гарантий безопасности.

"Мы рассчитываем на пять документов. Часть из них о гарантиях безопасности, legally binding (юридически обязывающие. – "ЕП"), то есть проголосованные, утвержденные Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Там, где существует пятая поправка "как в НАТО". То есть Article 5 mirror – то есть зеркально пятой поправке для всех, кто в Альянсе. И это будет проголосовано Конгрессом, об этом есть договоренности. И это очень важно", – сказал он.

Зеленский добавил, что детали гарантий безопасности обсуждали вместе с военными. "И я считаю, что мы очень близки к сильным гарантиям безопасности. Безусловно, мы с вами люди войны, и во время войны мы верим фактам, поэтому теоретически мы видим на бумаге сегодня хорошие элементы. Но факты – это опять-таки, подтверждаю и возвращаюсь, голосование в Конгрессе США", – сказал он.

Вторым блоком он назвал восстановление, не уточняя, сколько документов должны его охватывать.

"Мы говорим уже и о деньгах, и о создании специального фонда, на что мы рассчитываем", – продолжил он.

Зеленский отметил, что впервые поднял на переговорах вопрос о помощи вынужденно переселенным украинцам, которые из-за войны потеряли жилье.

"Это большие деньги, десятки миллиардов долларов. Я думаю, где-то мы начислим около 70-80 миллиардов. И мы подняли этот вопрос. Важно, что американцы это воспринимают. Нужны соответствующие компенсации, чтобы украинцы хотели жить в Украине и имели эти возможности", – сказал он.

Кроме того, он раскрыл, что говорил о привлечении средств для выплат семьям погибших украинских военных, потому что для Украины это серьезная финансовая нагрузка. "Мы все это будем выплачивать, это наша моральная обязанность прежде всего. И я хотел бы, чтобы была финансовая поддержка и этой программы также. Даже без внешней поддержки мы это сделаем, но можно ускорить этот процесс", – сказал он.

Зеленский отметил, что к работе над документами были привлечены и США, и Европа.

"И все вместе, уже с европейцами, мы сегодня разговаривали с президентом США Трампом. Мы с ним лично общались обо всех этих шагах. Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к окончательному варианту документов, – мы с ним встретимся", – отметил он.

Зеленский добавил, что путь к потенциальным договоренностям "точно непростой, потому что война сложная", но это и не обязательно означает, что он будет длительным.

"Американцы хотят быстрого завершения, для нас важно качество в этой скорости. Если совпадать будет скорость и качество, мы обеими руками за", – подытожил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированного Донбасса за Россией.

По данным СМИ, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер оказывали давление на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса. В МИД Украины после этого предостерегли от доверия к данным из анонимных источников.

По данным СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ.